Stiri pe aceeasi tema

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii infractiunilor de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule si parasirea locului accidentului, politistii din cadrul Biroului Rutier Mangalia l au retinut pe barbatul in cauza pe o…

- Cele mai multe premise de conducere - 1.268, au fost suspendate pentru depasirea vitezei legale, 569 au fost pentru depasiri neregulamentare si 598 pentru neacordare de prioritate pietonilor. De asemenea, politistii au retras 584 de certificate de inmatriculare si au retinut 380 de numere de inmatriculare.…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Valcea au acționat in data de 1 august, in municipiu, pentru asigurarea unui climat optim de siguranța publica și reducerea riscului rutier. A fost oprite pentru control 75 de vehicule, fiind aplicate 21 de ...

- Politistii rutieri din judetul Alba au verificat 100 de autovehicule destinate transportului public de persoane si 232 de autovehicule de transport marfa, iar pentru abateri constatate au aplicat 150 de amenzi, in valoare de peste 28.000 lei. Activitatea de control s-a desfasurat, pe parcursul a 7 zile,…

- Polițiști ai Serviciului Rutier au desfașurat, miercuri dupa-amiaza, o acțiune pe DN 1A si pe DJ 102, in localitațile Blejoi si Paulesti, in cadrul careia au fost verificate 120 de autovehicule și au fost efectuate 20 de testari cu aparatul etilotest. Oamenii legii au aplicat 58 de sancțiuni contravenționale,…

- Polițiștii rutieri au dat amenzi cu nemiluita șoferilor care nu au respectat regulile de circulație. Timp de patru zile, politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet in vederea prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, ocazie cu care au intocmit 6 dosare…

- Polițiștii din Savarșin cerceteaza un barbat pentru savarșirea a trei infracțiuni la regimul circulației rutiere. Polițiștii au depistat, la sfarșitul saptamanii trecute, un barbat de...

- Polițiștii clujeni au efectuat, în acest sfârșit de saptamâna, cu ocazia Zilelor Clujului, o serie de controale în trafic.”La data de 19 mai a.c., politistii Biroului Rutier Cluj, au actionat pentru prevenirea accidentelor rutiere pe raza municipiului…