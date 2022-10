Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 27 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 42.550 de lei, au fost aplicate in luni dimineata de politistii rutieri giurgiuveni in cadrul unei actiuni pentru verificarea respectarii prevederilor legale de catre transportatorii marfa si persoane, potrivit Agerpres."Timp de patru…

- Fiul senatoarei Diana Sosoaca a fost amendat, sambata dimineata, si a ramas fara permis, dupa ce a fost prins baut la volan. Asta dupa ce a fost urmarit pe Drumul Național 1, pentru ca a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor. Fiul de 20 de ani al senatoarei nu a oprit la semnalele agentilor…

- Un ofițer de la Serviciul Roman de Informații (SRI) a fost plasat sub control judiciar de catre procurorii DNA, care l-au prins in flagrant in timp ce ar fi primit mita 2.500 de euro de la o persoana pentru a interveni astfel incat sa o scape de probe intr-o investigație care o viza. Conform DNA, procurorii…

- Controalele efectuate de politistii nemteni, luni dimineata, 22 august, la transportatorii de persoane s-au soldat cu amenzi de 11.700 lei, un permis de conducere retinut si un certificat de inmatriculare retras. In plus doua autobuze au fost “trase pe dreapta”, in sensul ca au fost imobilizate pana…

- Dosar penal pe numele unui tanar de 24 de ani, la Sannicolau Mare. El este cercetat penal dupa ce a fost prins la volan deși consumase cannabis, amfetamina și ketamina. Nu a fost insa singurul prins ca a urcat drogat la volan in minivacanța de Sfanta Maria, in Timiș.

- Trei barbati au fost arestati preventiv dupa ce au stropit cu benzina patru persoane din Medgidia, printre care si un copil in varsta de 10 ani, si le-au dat foc in locuinta acestora. Victimele au fost duse in stare grava la spital. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis, duminica,…

- Trei barbati au fost arestati preventiv dupa ce au stropit cu benzina patru persoane din Medgidia, printre care si un copil in varsta de 10 ani, si le-au dat foc in locuinta acestora. Victimele au fost duse in stare grava la spital. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis, duminica,…