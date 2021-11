Ai avut vreodata un șef care a continuat sa-ți trimita mesaje chiar și dupa ce ai plecat de la serviciu sau te-ai deconectat? In Portugalia, acest comportament este acum ilegal. Țara a introdus recent o lege care interzice angajatorilor sa-și contacteze angajații in afara programului lor obișnuit prin telefon, mesaj sau e-mail. De asemenea, vor […] The post Amenzi pentru șefii care-și deranjeaza angajații in afara programului. Legea telemuncii a fost modificata first appeared on Ziarul National .