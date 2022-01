Amenzi pentru delicte silvice la Davidești, Albeștii de Argeș și Ciomăgești In ziua de 3 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Hartiești au acționat pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice pe raza de competența, ocazie cu care au depistat 3 barbați, de 20, 26, respectiv 32 de ani, toți din Davidești, care transportau material lemnos, cu atelaje hipo, fara a deține documente de proveniența sau insoțire a […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

