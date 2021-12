Amenzi de peste 170.000 de lei pentru protestul de la Palatul Parlamentului

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 117 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 198.800 de lei, au fost aplicate pana in prezent in urma protestului de marti de la Palatul Parlamentului, informeaza Agerpres. "In continuarea masurilor luate in data de 21 decembrie, in contextul manifestatiei de protest de…

- UPDATE Un al doilea participant la protestul de marți de la Parlament, un barbat de 23 de ani, a fost reținut. Tanarul ar fi forțat poarta Senatului și a fost identificat dupa analizarea imaginilor video. Primul, un barbat de 50 de ani, banuit ca a pulverizat vopsea pe patru mașini la protestul de la…

- S-au decis dosare penale și amenzi uriașe pentru persoanele care au intrat ilegal in curtea Parlamentului. Incidentele s-au produs pe parcursul zilei de marți, 21 decembrie 2021. „Pana in prezent, din verificarile efectuate, a reiesit ca 14 persoane, din cadrul a 6 organizatii, autointitulate civice,…

- Ministerul de Interne transmite ca au fost identificate peste 160 de persoane dupa protestul de la Parlament si s-au aplicat 58 de sancțiuni. Potrivit MAI, patru mașini au fost distruse, iar doi dintre proprietarii autovehiculelor au depus plangere in acest sens. Un barbat de 50 de ani a fost dus la…

- Potrivit aceluiași comunicat, 4 autovehicule fac obiectul verificarilor, in ceea ce privește savarșirea infracțiunii de distrugere, iar doi dintre proprietarii autovehiculelor au depus plangere prealabila, conform prevederilor legale in vigoare.Cel in cauza a fost depistat de jandarmi, pe Bulevardul…

- Un barbat de 50 de ani, banuit ca ar fi vandalizat 4 autoturisme in timpul protestelor care au avut loc, marți, in fața Palatului Parlamentului , a fost identificat și dus la audieri, a comunicat Ministerul de Interne. De asemenea, s-au dat zeci de amenzi unor persoane identificate fie ca organizatori,…

- Un barbat suspectat ca a distrus patru autoturisme, la Palatul Parlamentului, vopsindu-le cu spray, este audiat de politistii din Bucuresti. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca, in urma incidentelor de marti, se fac cercetari si pentru tulburarea ordinii si linistii publice si violarea sediului…

- Patru autovehicule au fost avariate dupa protestul organizat de AUR, marți, 21 decembrie, la Parlament, impotriva certificatului COVID, a transmis Ministerul de Interne. Poliția ancheteaza „un barbat, de 50 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de distrugere”, a mai informat instituția, care a precizat…