Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au aplicat 868 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 494.000 de lei, si au confiscat aproape o tona de peste in cadrul actiunii "Action Day - Fishery" desfasurata in zilele de 24 si 25 martie pentru combaterea braconajului piscicol si a activitatilor ilegale cu peste si produse…

- Doi soti, refugiați ucraineni, au incercat sa treaca granița in Romania cu peste 1,6 milioane de dolari cash și numeroase ceasuri și bijuterii. Aceștia au fost prinsi de politistii de frontiera, in vama Albita.

- Politistii si jandarmii au aplicat, luni, 325 sanctiuni contraventionale, in valoare de 51.900 lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, marti, Grupul de Comunicare Strategica, potrivit…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 506 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 129.600 de lei, pentru nerespectarea prevederilor referitoare la prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, marti, Grupul de Comunicare Strategica, potrivit news.ro.…

- Politistii locali constanteni au aplicat, in cursul saptamanii trecute, 266 de amenzi cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind gestionarea deseurilor, informeaza marti, 22 februarie, Primaria Municipiului Constanta. "Indiferent ca vorbim despre persoane fizice sau juridice, politistii…

- In anul 2021, polițiștii maramureșeni au organizat 16 actiuni din care trei pe linie de braconaj cinegetic, șase pe linie de arme și muniții precum și șapte acțiuni pe linie de explozivi și substanțe periculoase. In cadrul acestora au fost efectuate 494 controale, 20 de percheziții domiciliare cu efective…

- „In anul 2021 ANCOM a desfasurat aproape 3.700 de controale, neregulile descoperite fiind sanctionate cu amenzi in cuantum de peste 3,5 milioane de lei. In acest an am derulat si o noua campanie de verificare a acoperirii cu semnal de voce mobila in zonele in care ne-a fost semnalata instalarea de noi…

- Politistii din Botosani au efectuat, sambata, patru perchezitii domiciliare intr-un dosar privind comiterea infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, perchezitiile au avut…