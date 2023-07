Amenzi de până la 2.900 de lei! Mii de șoferi sunt vizați Codul Rutier 2023 prevede amenzi dure pentru șoferii care nu respecta legislația in vigoare. Fara sa realizeze, mii de șoferi fac zilnic o greșeala care le poate aduce amenzi uriașe. Nici pasagerii nu scapa nepedepsiți. CITESTE SI Tur de forța dupa ruperea acordului pe cereale: Putin prezideaza a Summit-ului Africa - Rusia 11:01 301 Benzina se scumpește in intreaga lume: efect de domino in toata economia 10:51 852 Doua 'miracole' in contraofensiva ucraineana: 'O sa fie incluse in manuale!' / trei zone de foc 10:44 1838 BREAKING NEWS Popovici, mesaj devastator pentru autoritațile din Romania,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Razboi in Ucraina, ziua 516. Olga Skabeieva, o cunoscuta prezentatoare de televiziune de la Moscova, numita și ”papușa de fier” a lui Putin, a cerut ca Rusia sa loveasca state NATO, inclusiv Romania.

- Rusia a reluat bombardamentele asupra portului ucrainean Odesa, de la Marea Neagra. Cel putin o persoana a fost ucisa in atacurile Moscovei, iar 22 de oameni au fost raniti, intre care si patru copii.

- Analiștii au examinat dinamica modificarii prețului benzinei in Romania și in intreaga lume in prima jumatate a anului și au calculat cați litri de benzina iși poate permite un roman cu un salariu mediu, conform picodi.com.Cele mai mici prețuri la benzina pot fi gasite in Europa de Est – in Belarus…

- "Ucraina va primi avioanele F-16 conform programului”, a scris pe Twitter ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba, informeaza Report: "Singura amenințare pentru Rusia sunt soldații ucraineni. De ei ar trebui sa se teama cel mai mult Putin și compania”.Kuleba susține ca singura amenințare pentru…

- Autoritațile din Federația Rusa pregatesc un summit Rusia – Africa, care ar urma sa se desfașoare in marele oraș Sankt Petersburg, fosta capitala a Imperiului Țarist. Oficiali reprezentand 54 de țari din Africa au fost invitați sa participe la acest summit, anunța presa rusa. Reuniunea se va desfașura…

- Vești importante. Au aparut mai multe schimbari oficiale in legatura cu creditele romanilor. Vizați sunt atat actualii, cat și viitorii clienți.Legislația care reglementeaza contractele de credit a fost modificata astfel incat... CITESTE SI Lukasenko sperie lumea occidentala: 'Rusia a inceput…

- Suntem simpli pioni in lupta globala pentru putere, iar flacarile razboiului mistuie multe zone de pe mapamond. Nebunia lui Putin s-a transformat deja in paranoia, ați vazut cum a serbat azi Ziua Victoriei! Rusia nu are ce sarbatori, mamele iși plang copiii uciși pe frontul ucrainean, acolo unde fiii…

- Cei care vor circula cu geamurile murdare la mașina vor risca amenzi usturatoare din partea polițiștilor rutieri. Afla din randurile de mai jos ce pedeapsa prevede noua modificare din Codul Rutier!