Stiri pe aceeasi tema

- In Romania populația de porci a scazut in ultimii 10 ani. Romania și-a crescut importurile de porci vii,in principal purcei, pana in 2015, din cauza scaderii producției interne. Producția de carne de porc a scazut in 2017, la un nivel de aproximativ 450 de mii de tone. Gradul de autosuficiența a carnii…

- Dupa ce la Senat a fost depusa o propunere pentru completarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr.195/2002, mai multe modificari legislative la Codul Rutier se afla pe masa parlamentarilor. Codul rutier se schimba in Romania Se refera la circulația pe drumurile publice, iar propunerea legislativa…

- Comercianții din piețele din Romania risca amenzi importante. Inspectorii Direcției Agricole anunța verificari și sancțiuni la sange pentru toți cei care nu respecta aceasta obligație legala. Potrivit legii, vanzatorii din piețe trebuie sa aiba cate o eticheta la fiecare produs. Pe aceasta…

Aceasta categorie de romani poate primi amenzi de pana la 15.000 de lei. Totul e legat de produsele cumparate! Comerciantii care isi vand marfa in piete ar putea primi…

- Efectivele Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au aplicat, in ultimele 24 de ore, 12.300 de amenzi insumand 4 milioane de lei, si au confiscat bunuri in valoare de peste 5 milioane de lei, fiind prinsi in flagrant 207 autori de infractiuni (44 dintre acestia identificati in dosarele cu autor necunoscut).…

Se dau amenzi pe banda rulanta pentru chiștoacele aruncate pe jos. Vezi cat trebuie sa plateasca cei care incalca legea Intr-o postare pe pagina personala de Facebook,…

- Sarbatoarea Narciselor a purtat ghinion comerciantilor de jucarii si a celor cu tiribombe si masinute. Un numar de 11 agenti economici din Gorj, Caracal, Corabia, Cluj Napoca si Ploiesti au fost sanctionati de catre Comisariatul Judetean pentru...

- Comerciantii prezenti cu diverse produse la sarbatoarea campeneasca la Dragoieni nu au scapat de amenzi din partea Comisariatului pentru Protectia Consumatorului Gorj. Acestia au fost sanctionati pentru comercializarea necorespunzatoare a produ...