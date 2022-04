Amenzi de până la 2.500 de lei pentru brașovenii care nu respectă Regulamentul de trotinete Cei care nu respecta Regulamentul de trotinete vor fi sancționați cu amenda de pana la 2.500 de lei, atenționeaza reprezentanții Primariei Brașov. Primul operator cu sistem de sharing de trotinete electrice din Brașov a primit deja avertisment pentru ca utilizatorii nu respecta zonele in care iși pot lasa trotinetele. Odata cu creșterea temperaturilor, primul dintre cei doi operatori avizați sa desfașoare activitați de sharing de trotinete electrice a amplasat aceste trotinete in municipiul Brașov. Din pacate, nu toți utilizatori respecta prevederile „Regulamentului privind condițiile de utilizare… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ședința Comitetului de Reglementare din data de 31.03.2022 a fost aprobat Ordinul presedintelui ANRE nr. 65/31.03.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice de catre clientii finali mari. Prezentul ordin are in vedere simplificarea cadrului organizat…

- Primaria Calarași a achiziționat patru autobuze electrice Mercedes-Benz de ultima generație. Investiția a fost finanțata din fonduri europene și se ridica la suma de 9,6 milioane de lei. Autobuzele electrice sunt moderne și mult mai prietenoase cu mediul fața de celelalte. Autobuze electrice și un nou…

- Recensamantul populației Romaniei are loc in acest an. De maine, populația țarii se poate AUTORECENZA. Conform legii, se acorda o zi libera: Anul 2021 trebuia sa fie anul recensamantului. Anul 2021, anul recensamantului! Amenzi de mii de lei daca nu participați: Totuși, din cauza situației impuse de…

- Din cauza ca multi soferi loveau stalpii retractabili din centrul Brașovului, primaria a luat decizia sa monteze semafoare. Potrivit reprezentanților primariei stalpii retractabili montati in diverse zone ale orasului pentru restrcitionarea accesului auto au fost loviti de mai multe ori de autovehiculele…

- Primaria Municipiului Brașov a lansat marți, 15 februarie, in dezbatere publica proiectul Ghidul solicitantului privind finantarile nerambursabile din bugetul local al municipiului Brasov pentru activitati nonprofit de interes local. Principalele modificari fața de ghidul de anul trecut se refera la…

- In contextul in care tot mai multe persoane folosesc trotinetele electrice, autoritațile din Romania pregatesc o lege care prevede asigurarea obligatorie a acestor vehicule. Se considera ca trotinetele electrice dar si bicicletele electrice produc daune, iar acestea trebuie sa fie acoperite cumva. Autoritatea…

- Prin aceasta decizie, executivul Primariei Targoviște urmarește evitarea disputelor intre proprietari!Fiind o tema de maxim interes pentru toli proprietarii de autovehicule, primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan, a venit cu noi precizari privind atribuirea locurilor de parcare, conform regulamentului…

- Cetatenii in varsta de peste 50 ani din Italia care nu s-au vaccinat vor fi amendati cu 100 de euro, cei care incearca sa lucreze fara certificat verde sunt pasibili de sanctiuni cu sume de intre 600 si 1.500 euro, iar daca intra in magazine fara sa prezinte cel putin un test negativ vor plati o…