- Autoritațile au aplicat intr-o singura zi aproape 1.300 de amenzi in valoare de circa o jumatate de milion de lei, cele mai multe pentru nerespectarea masurilor impuse pentru evitarea raspandirii...

- Autoritațile au aplicat intr-o singura zi aproape 1.300 de amenzi in valoare de circa o jumatate de milion de lei, cele mai multe pentru nerespectarea masurilor impuse pentru evitarea raspandirii coronavirusului. Potrivit unui comunicat al MAI, vineri au fost verificate 3.280 de firmei și 24.314 persoane.…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 1.134 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 268.370 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza Grupul de Comunicare Strategica…

- Pe 5 august, polițiștii suceveni au aplicat 5 sancțiuni contravenționale in valoare de 7.300 de lei pentru nerespectarea masurilor de protecție individuala și neluarea masurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de coronavirus. Polițiștii au dat amenzile in cadrul controalelor efectuate…

- 13.000 de amenzi pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara Foto: Arhiva/ Maria Mandița. Misiunile derulate saptamâna trecuta pentru verificarea respectarii masurilor de protecție sanitara s-au soldat cu aproape 13.000 de amenzi în valoare totala de 2.875.000 de lei.…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 1.515 sanctiuni contraventionale, in valoare de 188.225 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, vineri, Grupul de Comunicare…

- Polițiștii din toata țara au aplicat, in cursul zilei de duminica, peste 1.500 de amenzi pentru nerespectarea masurilor impuse de starea de alerta.Astfel, conform Grupului de Comunicare Strategica, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea…

- MOBILIZARE DE FORTE IN CONTEXTUL STARII DE ALERTA La data de 6 iulie a.c., peste 230 de politistii satmareni, impreuna cu jandarmi, polițiști de frontiera, pompieri și polițiști locali, dar și cu reprezentați ai I.T.M., D.S.P. și D.S.V.S.A., au actionat in sistem integrat, in centre comerciale și zone…