- Polițiștii brașoveni au verificat 148 de locații, 59 de societați comerciale și persoane fizice autorizate cu privire la respectarea masurilor impuse in perioada starii de alerta și 4 operatori economici cu privire la organizarea programului de munca. Totodata, au fost legitimate peste 2.600 de persoane…

- Polițiștii brașoveni au continuat acțiunile de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat al acestor acțiuni fiind prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2. Echipe mixte formate din polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov și polițiști…

- Peste 250 de efective de poliție si politie locala s-au aflat la datorie, in ultimele 24 de ore, pentru verificarea respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zonele aglomerate, restaurante, terase dar si in mijloacele de transport in comun, pentru prevenirea și limitarea infectarii…

- Politistii au gasit, duminica, 200 de persoane care participau la o petrecere, intr-un local din Cluj. Au fost aplicate deocamdata 50 de amenzi, in valoare de 100.000 de lei, si s-a deschis dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bo

- Mai multe persoane au petrecut intr-un local din localitatea Tohanul Nou, județul Brașov, fara masti și distantare. Șapte persoane au fost amendate pentru incalcarea regulilor, relateaza Mediafax. Polițiștii din Brașov au facut verificari dupa informații potrivit carora intr-un local din Tohanul…

- Un eveniment privat la care participau 26 de persoane intr-un restaurant a fost oprit de catre politisti care au aplicat amenzi in valoare totala de 13.000 de lei, a informat Politia Capitalei. Sectia 16 Politie a fost sesizata duminica, in jurul orei 19,00, prin sistemul 112 cu privire la faptul ca…

- Pe 22 noiembrie, polițiștii suceveni au dat 156 de amenzi in valoare de 15.950 de lei pentru incalcarea normelor anti-COVID. Ei au verificat 973 de persoane și 118 societați comerciale cu privire la respectarea masurilor și interdicțiilor impuse. La fel ca la raportarea precedenta, din cauza COVID-19,…

- Politistii au aplicat amenzi in valoare totala de 6.500 de lei dupa ce au intrerupt un eveniment privat organizat la un local din municipiul Brasov, la care au participat 44 de persoane. Conform unui comunicat remis de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, la adresa respectiva…