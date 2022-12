Stiri pe aceeasi tema

- Sase operatori de retele de distributie a energiei electrice au fost amendati cu o suma totala de 2,4 milioane de lei pentru nerespectarea obligatiilor legale fata de consumatori, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), potrivit Agerpres. In urma finalizarii…

- Sase operatori de retele de distributie a energiei electrice au fost amendati cu o suma totala de 2,4 milioane de lei pentru nerespectarea obligatiilor legale, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Potrivit ANRE, ca urmare a numeroaselor petitii referitoare la…

- Prosumatorii, adica romanii care si-au instalat fotovoltaice si produc si vand energie electrica, vor primi o serie de noi beneficii și facilitați. Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a actualizat „Ghidul prosumatorului cu c

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) anunta ca a aprobat noi prevederi care ajuta la deblocarea punerii in functiune a instalatiilor realizate de prosumatori. Implicit, și la deblocarea valorificarii energiei produse din surse regenerabile in centrale electrice cu puteri…

- Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, in sedinta de miercuri, avand in vedere numarul mare de petitii depuse privind racordarea prosumatorilor la reteaua de distributie a energiei electrice, un act normativ privind modificarea si completarea unor ordine, ale carui prevederi vin in sprijinul viitorilor…

- ”Avand in vedere numarul mare de petitii depuse la ANRE privind racordarea prosumatorilor la reteaua de distributie a energiei electrice, Comitetul de reglementare a aprobat, in sedinta din data de 19.10.2022, un act normativ privind modificarea si completarea unor ordine, ale carui prevederi vin in…

- In contextul actual in care tot mai mulți clienți finali se plang de valorile mari ale facturilor de energie electrica, pentru a verifica modul de indeplinire a obligației legale privind citirea indexului grupului de masurare al clienților casnici la un interval de maximum 3 luni, in vederea emiterii…

- In contextul actual in care tot mai mulți clienți finali se plang de valorile mari ale facturilor de energie electrica, ANRE a anunțat miercuri ca a demarat controale inopinate la șase operatori de distribuție electrica pentru a verifica obligațiile legale de citire a indexului de consum.