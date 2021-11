Stiri pe aceeasi tema

- In perioada martie – octombrie 2021, ANRE a efectuat numeroase controale la operatorii de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale. In urma constatarilor efectuate, ANRE a sancționat operatorii de distribuție de energie electrica și gaze naturale, aplicand amenzi contravenționale in valoare…

- Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) va trebui sa verifice în fiecare luna 7 milioane de facturi ale consumatorilor de electricitate si gaze naturale, dupa ce va produce efecte ordonanta Guvernului privind compensarea facturilor la energie, a declarat, marti,…

- Peste 10.000 de reclamatii a primit Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) de la romanii uimiti de valoarea uriasa a facturilor de energie electrica sau de gaze naturale. Cresterea consistenta a tarifelor la energie electrica si gaze naturale i-au facut pe romani sa fie mai…

- ANRE: Amenzi de 2,77 milioane lei pentru distribuitorii de energie și gaze, dupa nereguli la citirea contoarelor și facturi Distribuitorii de energie si gaze au primit amenzi de 2,77 milioane de lei de la Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) pentru ca nu au respectat legislatia privind…

- Distribuitorii de energie si gaze au primit amenzi de 2,77 milioane de lei de la Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) pentru ca nu au respectat legislatia privind citirea contoarelor, iar oamenii au primit facturi foarte mari.

- Liberalizarea pieței de energie electrica a pus romanii pe drumuri pentru a incheia noi contracte. Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a obligat consumatorii casnici sa incheie contracte de furnizare a energiei pe piata concurentiala. Dar mulți clienți au intampinat probleme! Mai…