Amenzi de 117 mii lei aplicate de Poliția Locală Focșani Politia Locala Focșani a aplicat 469 sancțiuni contravenționale din care 212 cu avertisment și 257 cu amenda in valoare de 117.225 lei in urma acțiunilor derulate in luna februarie. In aceasta perioada, Poliția Locala a desfașurat acțiuni preventive, cu precadere pentru asigurarea ordinii si linistii publice, asigurarea fluenței traficului, combaterea opririlor, staționarilor și parcarilor neregulamentare, […] Articolul Amenzi de 117 mii lei aplicate de Poliția Locala Focșani apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In luna ianuarie, inspectorii Direcției Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Buzau au efectuat mai multe verificari la obiective supuse controlului pentru siguranța alimentelor, fiind vizați 159 de operatori economici, pe intreg lanțul de la producție la comercializare. Controalele efectuate…

- Cornel Noana, directorul Colegiului Național Unirea din Focșani: …așa, ca de 24 Ianuarie! Astazi, 19.01.2023, a fost semnat la sediul Companiei Naționale de Investiții contractul de efectuare a lucrarilor de proiectare și execuție pentru Centrul de științe aplicate de la CNU, estimat la o valoare de…

- REZULTATELE ACȚIUNILOR DESFAȘURATE DE POLIȚIȘTI IN ULTIMELE 24 DE ORE Actiunile preventive ale polițiștilor vranceni pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica, desfasurate in ultimele 24 de ore, au condus la aplicarea a 90 de sanctiuni contraventuonale, in valoare de peste 38.000…

- Politistii Brigazii Autostrazi au aplicat, in perioada 19 – 26 decembrie, 1.089 de sanctiuni contraventionale celor care nu au respectat legislatia, in cadrul actiunilor pentru prevenirea evenimentelor rutiere si asigurarea fluentei traficului. „Au fost aplicate 217 sanctiuni persoanelor care au depasit…

- Colegiul Economic „Mihail Kogalniceanu” din Focșani, in colaborare cu Poliția Municipala Focșani, reprezentata de comisarul șef Alexandru Cara, a organizat activitatea extrașcolara „Descrierea profilului ocupațional: ofițer de poliție”. Conform datelor furnizate de organizatori, obiectivele activitații…

- Selectionata Argentinei a cucerit al treilea sau titlu mondial dupa ce a invins Franta cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare, duminica seara, in finala Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, in care scorul a fost egal, 3-3 (2-0, 2-2), la capatul prelungirilor, pe Lusail Stadium din Al Daayen. Echipa…