Amenintarile financiare in 2020: domeniile fintech, mobile banking si e-commerce sunt in pericol

Stiri pe aceeasi tema

- Familia Luizei Melencu a protestat astazi in fata DIICOT, in urma scandalului dintre Gheorghe Dinca si avocati. Barbatul suspectat ca le-ar fi ucis pe Luiza si pe Alexandra Macesanu l-ar fi amenintat pe Tonel Pop si chiar ar fi sarit la bataie. In tot acest timp, bunicul Luizei se pregatește sa intre…

- Orange Money este FinTech-ul operatorului telecom Orange, prezent in mai multe tari la nivel global. In Romania a ajuns in urma cu trei ani, iar modelul de business aplicat de echipa locala pana in acest moment pare sa fi dat rezultate mai bune decat...

- Garanti Bank anunța, intr-o postare pe Facebook, ca din cauza unor probleme tehnice sunt indisponibile momenta internet si mobile banking, website garantibank.ro si bonuscard.ro, precum si platile de e-commerce, anunța MEDIAFAX.Citește și: Neașteptat! Decizia luata de Rareș Bogdan . Clientii…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures a organizat vineri, 18 octombrie, Bursa locurilor de munca pentru absolventi. Evenimentul s-a desfasurat in Baia Mare la Casa Armatei, str. Hortensiei nr. 1, incepand cu ora 09.00. Pentru bursa din acest an, AJOFM Maramures a contactat un numar…

- Clienții BRD nu au putut folosi, luni, timp de o ora, cardurile și nici serviciile de internet banking din cauza unei pene de curent care a afectat rețeaua bancii.Citește și: O femeie a fost legata azi de Gheorghe Dinca! Cine este ea de fapt „Tranzacțiile cu carduri BRD, la ATM și POS,…

- Ziarul Unirea Probleme la platile cu cardul BRD: Clientii nu pot efectua plati, iar platforma de mobile banking este nefunctionala Luni, BRD Societe Generale inregistreaza probleme la platile cu cardul atat la comercianti cat si si online, banca anuntand ca-si cere scuze pentru inconvenient. ... Probleme…

- In urma unei avarii a rețelei de electricitate, serviciile BRD de internet și mobile banking, a ATM-urilor și POS-urilor, precum și a call-center-ului bancii, au fost intrerupte, dar revin progresiv la parametrii normali, informeaza instituția.„In urma unei avarii a rețelei de electricitate,…

- Educatia financiara joaca un rol foarte important in formarea viitorului consumator de produsele și servicii financiare. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), cu sprijinul Inspectoratelor Școlare din Municipiul București, Județul Bihor, Județul Brașov și Județul Iași, va intampina „bobocii!…