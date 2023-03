Amenințarea atacurilor cu drone descurajează operațiunile Flotei rusești din Marea Neagră Serviciile de informații britanice au consacrat raportul de luni dimineața unei analize de securitate a Flotei rusești din Marea Neagra. Actualizare zilnica afirma ca, in ultimele șase luni, flota rusa a fost atacata de doua ori de drone și vehicule de suprafața fara pilot (UAV). La 22 martie 2023, cel puțin trei ambarcațiuni maritime fara pilot și o drona au incercat sa atace baza navala rusa din Sevastopol, in Crimeea ocupata, potrivit serviciilor de informații. Conform unor surse deschise, o drona a fost oprita de sistemele de protecție, iar celelalte doua au fost distruse. Ministerul rus al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

