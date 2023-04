Stiri pe aceeasi tema

- Rusia așteapta probabil asistența financiara din partea națiunilor „prietenoase”, inclusiv achiziționarea datoriilor sale de stat, a scris Ministerul Apararii al Regatului Unit in actualizarea sa de informații din 5 aprilie.Prim-ministrul rus Mihail Mishustin a declarat pe 28 martie ca planurile…

- Militari ai fortelor armate belaruse au inceput marti sa fie instruiti in Rusia in utilizarea armelor nucleare "tactice", au indicat Moscova si Minskul, dupa ce Kremlinul a anuntat recent ca va trimite astfel de arme in Belarus, relateaza AFP si EFE, potrivit Agerpres."Personalul se va instrui in…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat, marti, ca armata rusa a doborat rachete de fabricatie americana lansate de Ucraina, de tip Himars si GLSDB, informeaza cotidianul Le Monde, potrivit Mediafax."Apararea antiaeriana a doborat 18 rachete de tip Himars si o racheta ghidata de tip GLSDB", a comunicat…

- Marina rusa a tras rachete supersonice anti-nava asupra unei tinte simulate in Marea Japoniei, a anuntat marti Ministerul Apararii de la Moscova, relateaza Reuters."Navele Flotei Pacificului purtatoare de rachete au tras rachete de croaziera Moskit asupra unei tinte marine inamice simulate in Marea…

- In ultima perioada, Rusia a facut tot posibilul sa destabilizeze Guvernul pro european de la Chișinau și sa scada increderea acestuia, a declarat politologul Dumitru Borțun. Potrivit acestuia, de la știri false și amenințari, Moscova a apelat la toate tacticile de manipulare, insa acestea nu par…

- Experții militari ruși dezvolta o „forma promițatoare de aplicare strategica” a Forțelor Armate Ruse prin operațiunea forțelor strategice de descurajare. Aceasta implica, printre altele, utilizarea armelor nucleare, se arata intr-un articol semnat de prim-comandantului adjunct al Forțelor de Rachete…

- Rusia a desfasurat vineri un "atac masiv" asupra unor instalatii energetice extrem de importante din complexul militaro-industrial al Ucrainei, a transmis sambata Ministerul Apararii de la Moscova, potrivit Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Kremlinul a refuzat vineri sa spuna daca Rusia se pregateste in vederea unor atacuri aeriene la Moscova, dupa ce pe retele de socializare au fost difuzate imagini care surprind instalarea unor sisteme de aparare antiaeriana de tip Pantir S-1 in capitala rusa - menite sa intercepteze rachete de croaziera…