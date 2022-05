Amenințare cu bombă în zona centrală a Hunedoarei Amenințare cu bomba la fantana arteziana din piața Casei de Cultura, in Hunedoara. Circulația este blocata pentru verificari ale pirotehniștilor. Pana la aceasta ora se știe ca o persoana neidentificata a anunțat amplasarea unei bombe in orașul Hunedoara, la fantana arteziana, pe pietonala. Circulația este blocata pentru verificari ale pirotehniștilor. Sursa foto: zhd.ro Articolul Amenințare cu bomba in zona centrala a Hunedoarei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

