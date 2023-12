Parlamentarii au respins, in plen, miercuri, amendamentul pentru eliminarea pensiilor speciale pentru foștii primari și foști președinți de consilii județene. Deputatul USR Ionuț Moșteanu a susținut in plen un amendament care cere eliminarea pensiilor speciale pentru foștii primari și foști președinți de consilii județene. „”PNL cu PSD menține in continuare aceste pensii speciale, ați facut […] Articolul Amendamentul pentru eliminarea pensiilor speciale ale foștilor primari sau președinți de consilii județene, respins de Parlament a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .