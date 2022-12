Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu (PNL), anunta depunerea unui amendament la proiectul bugetului de stat pentru 2023 privind majorarea cu 15 milioane de lei a alocarii bugetare pentru achizitia a inca 1.000 de bratari electronice, precum si pentru cheltuieli de personal necesare monitorizarii agresorilor, in scopul protectiei victimelor violentei domestice. „Violenta domestica ramane o realitate trista pentru Romania anului 2022. Datele statistice pentru primele 10 luni sunt elocvente: aproximativ 75.000 de cazuri in care politistii au intervenit; numarul faptelor penale in domeniu…