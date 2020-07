Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost amendat cu 8.500 de lei de politisti dupa ce a refuzat accesul unei echipe de control intr-un complex turistic situat in apropierea lacului de acumulare Cincis, de langa municipiul Hunedoara, acesta inchizand poarta unitatii, cu toate ca localul avea program la ora verificarii, potrivit…

- Ziarul Unirea FOTO| Amenzi de peste 9.000 de lei in Alba, in urma acțiunilor pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus Controalele in sistem integrat, efectuate sub autoritatea prefectului, au fost intensificate. Vineri, 10 iulie, au fost verificate 162 de locații și au fost aplicate 28 de amenzi.…

- In ultimele 24 de ore, oamenii legii din Braila au verificat zonele aglomerate, centrele comerciale, pietele si terasele, dar si zeci de soferi, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta.

- Veste nu prea buna pentru patronii de terase din Buzau care nu respecta normele de igiena și de distanțare dispuse de autoritațile guvernamentale in perioada starii de alerta. Premierul Ludovic Orban a anunțat marți ca acestea vor putea ramane fara autorizație daca in urma sancțiunilor repetate nu sunt…

- Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat ca vaporașele vor intra din nou in circulație, incepand de sambata. „Tranportul public si de agrement isi va relua activitatea pe canalul Bega, incepand cu data de 30 mai. Astfel, de luni pana vineri, in fiecare saptamana, vor cicula in regim de transport…

- Activitatea la nivelul Serviciilor de Pașapoarte și Permise și Inmatriculari Auto se va desfașura dupa noi reguli, menite sa limiteze raspandirea Coronavirusului. La Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Buzau, activitatea cu publicul se va desfașura in intervalul orar 8:00-20:00. Cererile de pașapoarte…

- Aplicația StopCOVID, va intra in testare pe 11 mai, data la care autoritatile franceze vor incepe relaxarea restrictiilor, a anuntat duminica Ministerul pentru Afaceri Digitale, citat de libertatea.ro.Ministrul pentru afaceri digitale, Cedric O.