Stiri pe aceeasi tema

- Industria zaharului din Ucraina, unul dintre cele cateva sectoare agricole profitabile din tara vecina, ar putea sa continue sa creasca suprafata cultivata in 2024 si, daca va beneficia si de conditii meteo favorabile, ar putea sa majoreze cu aproximativ 50% surplusurile exportabile, a estimat Uniunea…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, completarea in totalitate a cadrului legal pentru a putea cu adevarat incepe sistemul garantie – returnare (SGR) la data de 30 noiembrie, a anuntat ministrul Mediului, Mircea Fechet, citat de Agerpres. Potrivit acestuia este vorba despre o ordonanta de urgenta…

- Vinurile din Republica Moldova au adus acasa 33 de medalii la prestigiosul concurs internațional Selections Mondiales des Vins Canada, anunța Wine of Moldova. La concurs au fost aduse 42 de mostre de vin, reprezentand 27 de companii vitivinicole din țara noastra, transmite Realitatea.md și Nordnews.ro…

- Producatorii de automobile chinezi continua ofensiva. De aceasta data nu prezinta un model de familie, ci un supercar cu zero emisii. De fapt, vorbim despre primul supercar electric, de serie, venit din China. Numele sau este GAC Aion Hyper SSR și este versiunea de producție a conceptului Enpulse, prezentat…

- Romania se pregatește sa introduca o noua schema de ajutor pentru producatorii de energie regenerabile, respectiv contractele pentru diferența, similare cu certificatele verzi pe care le platim acum in facturi. Insa statul, in incercarea de a atrage investiții, nu ar trebui sa exagereze cu schema-suport,…

- 17 septembrie 2023| Ediția a XXIII-a a „Bogatiilor Toamnei” la Blaj! Expoziții cu mancare de la producatorii locali, muzica și concursuri Ediția a XXIII-a a „Bogatiilor Toamnei” la Blaj! Expoziții cu mancare de la producatorii locali, muzica și concursuri Cea de a XXIII-a editie a manifestarii „Bogatiile…

- Sistemul avansat de asistenta a soferului de ultima generatie al producatorului german de automobile, sau ADAS, va fi inclus in gama sa de masini electrice Neue Klasse, pe care compania a dezvaluit-o sambata, care va fi lansata in 2025. Aceasta vine in momentul in care producatorii auto traditionali…