Amendă de 7.000 de euro pentru o biciclistă româncă, în Italia. Ce au observat polițiștii în coșul ei O romanca stabilita de mai mulți ani in Italia a devenit o vedeta in Peninsula, dupa ce a fost amendata cu 7000 de euro de carabinieri. Motivul este de-a dreptul incredibil! Ce au observat polițiștii in coșul ei. Imaginile fac inconjurul Italiei. O biciclista romanca face furori in Italia O biciclista de 55 de ani […] The post Amenda de 7.000 de euro pentru o biciclista romanca, in Italia. Ce au observat polițiștii in coșul ei appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O romanca stabilita in Italia a trecut printr-un adevarat coșmar, dupa ce a fost batuta fara mila de catre un necunoscut Imagini si informatii primite pe Fii Observator Incidentul s-a produs in localitatea Gallarate, din regiunea Lombardia, sambata dimineata. Femeia se afla la cumparaturi in momentul…

- Italia a caștigat EURO 2020, iar la puțin timp dupa finala a fost difuzat in Peninsula un documentar despre cum s-a trait turneul final in interiorul echipei - „Sogno azzurro”. Unul dintre momentele de impact a fost cel in care fotbaliștii lui Mancini au urmarit live evenimentele in care a fost implicat…

- Episcopul Siluan al Italiei rememoreaza, intr-un interviu, inceputurile misiunii sale in randul romanilor din Peninsula. „Pe 1 iulie 2004, am fost transferat, cu atribuții ca episcop vicar, spre ceea ce atunci era organizat ca Vicariat, in Italia, unde erau deja peste 30 de parohii. Transferarea…

- Scenele șocante s-au petrecut in seara zilei de duminica, 11 iulie, in zona garii Scalea, in vreme ce grupul de romanii aștepta sa primeasca locuințe sociale, transmite quotidianodelsud.it, citat de Știri Diaspora.Cele doua femei au inceput sa se certe brusc, iar de la jigniri la lovituri cu palmele…

- Nationala de fotbal a Italiei s-a calificat in semifinalele EURO 2020, dupa ce a invins echipa Belgiei cu scorul de 2-1 (2-1), vineri seara, pe Fussball Arena din Munchen, in al doilea sfert de finala al competitiei. Italia, finalista in 2000 si 2012, a obtinut o victorie…

- Mai multi detinuti din penitenciarul Santa Maria Capua Vetere din Italia au fost batuți cu bastoane și pumni și umiliti de catre gardienii inchisorii. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere, facute publice de un cotidian din Peninsula, au facut inconjurul Italiei si au scandalizat opinia publica.…

- Mai multi detinuti din penitenciarul Santa Maria Capua Vetere din Italia au fost batuți cu bastoane și pumni și umiliti de catre gardienii inchisorii. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere, facute publice de un cotidian din Peninsula, au facut inconjurul Italiei si au scandalizat opinia publica.…

- Selectionerul Austriei, Franco Foda, si-a laudat jucatorii dupa eliminarea din optimile de finala ale Euro-2020, remarcand evolutia buna a formatiei lui in primele 90 de minute ale jocului cu Italia. "Dupa 90 de minute, am fost cu totii convinsi ca avem la indemana echipa Italiei. Au simtit…