- Airbus, gigantul european al industriei aeronautice, a anunțat includerea in buget a 3,6 miliarde euro ca provizioane pentru plata unor amenzi legate de fapte de corupție. Suma este destinata pentru plata...

- Constructorul aeronautic european Airbus a anuntat marti ca a ajuns la o intelegere cu autoritatile din Franta, Marea Britanie si SUA, intelegere care pune capat unor investigatii de mita si coruptie, informeaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres."Airbus confirma ca a ajuns la un acord de principiu…

- Compania franceza Egis Avia a acceptat marti sa plateasca o amenda de 2,6 milioane de euro pentru a scapa de o ancheta penala lansata la Paris intr-un dosar de coruptie legat de un contract privind modernizarea aeroportului Oran, din Algeria, informeaza AFP.Aceasta amenda, validata in cadrul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marți ca ședința de guvern va avea doua parți, iar in cadrul acesteia va fi demarata procedura asumarii raspunderii pe cele trei proiecte - modificarile la legile Justiției, abrogarea Ordonanței 51/1019 și legea plafoanelor bugetare.

- La momentul actual, valoarea unui punct de amenda reprezinta 10% din salariul minim brut numai ca guvernarea trecuta a decis sa-l înghete la 145 de lei chiar daca salariul minim brut este în prezent de 2.080 de lei. Aceasta reglementare, în vigoare din 2018, urmeaza sa expire…

- Sa le luam pe rand. In timpul crizei gunoiului din Timișoara, cauzata de faptul ca primaria nu a reușit sa gaseasca un operator de salubrizare stradala inainte ca vechiul contract cu Retim sa expire, primarul Nicolae Robu promitea ca municipalitatea lupta cu toate puterile pentru a ține lucrurile…

- Fostul presedinte al Boliviei, Evo Morales, poate sa se intoarca in tara din exilul sau in Mexic, dar va trebui "sa raspunda in fata justitiei" pentru neregulile de la alegerile prezidentiale din 20 octombrie si pentru "acuzatiile de coruptie", a afirmat vineri presedinta interimara boliviana Jeanine…

- Principalul consilier al lui Donald Trump din campania prezidentiala din 2016 a pus in circulatie zvonul ca Ucraina - si nu Rusia - se facea vinovata de piratarea informatica a Partidului Democrat, arata documente facute publice de Departamentul american al Justitiei, relateaza AFP.