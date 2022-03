Amenajarea unui spatiu comercial: 7 pasi de urmat Intentionezi sa demarezi o afacere si vrei sa-ti amenajezi spatiul comercial pentru promovarea noilor produse sau servicii? Ori poate detii un centru si iti doresti sa-i oferi un aspect nou pentru a-l inchiria antreprenorilor care au nevoie de un sediu pentru firma lor. Indiferent de optiunile tale, daca vrei sa realizezi un spatiu comercial atragator, eficient si functional, care sa sporeasca vizibilitatea unui brand, trebuie sa urmezi cativa pasi. Imbinarea esteticului cu practicul nu reprezinta o misiune tocmai usoara, asa ca trebuie sa tii cont de cateva elemente importante. 1. Evalueaza… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un șifonier este obligatoriu pentru fiecare locuința. Indiferent de buget, intotdeauna vei alege sa iei un dulap in dormitor, un spațiu in care sa iți depozitezi hainele, fara probleme. Deși ușile glisante sunt extrem de practice, iata motivul pentru care bogații au renunțat la ele. De ce trebuie sa…

- Ce reguli trebuie sa respecte website-ul afacerii tale? Tu știi cat de important este un website pentru o afacere? De cațiva ani, in special de cand cu venirea pandemiei de Covid-19, digitalizarea afacerilor s-a transformat dintr-o opțiune, intr-o nevoie. De ce este atat de important un website pentru…

- Indiferent de cat de simpla pare a fi ideea de amenajare a unei gradini, in spate este vorba despre o munca imensa. De altfel, multe dintre lucruri ajung sa se complice din primul moment in care faci o vizita la magazinele de profil. Aici, ajungem sa dam fața cu numeroasele rafturi pe care sunt expuse…

- Designul unei case moderne presupune atenția sporita asupra mai multor elemente. Indiferent de dimensiunea casei tale, atunci cand incepi amenajarea interioara a locuinței e important sa ai un plan bine pus la punct in care sa gasești un echilibru intre ceea ce iți dorești, posibilitațile tehnice, timp…

- Indiferent daca iți place sau nu, McDonald’s pare a fi cel mai recent dintr-un șir de marci care se extind in Metaverse, lumea virtuala, conectata, care simuleaza senzația interacțiunilor fața in fața. Gigantul fast-food a solicitat 10 marci comerciale care iși exprima interesul de a aduce atat McDonald’s,…

- Ediția din 18 ianuarie de la „Survivor Romania” 2022 a fost marcata de un conflict neașteptat intre Faimoși și Razboinici in timpul unei probe. Unul dintre concurenți ar fi injurat, iar vedetele au sarit la bataie. Daniel Pavel i-a avertizat ca daca se va mai intampla asta, masuri drastice vor fi luate.…

- Exista situații in care ai nevoie sa utilizezi un autovehicul pentru un timp indelungat. Indiferent daca aceasta perioada se intinde pe trei ani sau doar pentru cateva luni, uneori cea mai buna soluție este sa apelezi la un serviciu de inchirieri auto in București sau altundeva in țara. Daca te regasești…

- Sentimentele lor sunt mult mai profunde cat cele ale altor zodii, iar asta nu inseamna decat ca ele divinizeaza iubirea. Vor sa transforme lumea intr-un tocmai bun și sa se asigure ca suferința va disparea pe vecie.Cu siguranța ca te-ai prins deja ca viața ta va fi mai buna cu nativii acestor zodii…