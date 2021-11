Amenajarea spatiului de lucru in dormitor: 5 greseli de evitat Ai fost nevoit sa iti muti biroul acasa pe timp de pandemie sau, pur si simplu, vrei sa ai un spatiu de lucru linistit si organizat in propria locuinta? Amenajarea acestuia poate reprezenta o adevarata provocare, insa nu si atunci cand stii cu exactitate ce greseli sa eviti. Asadar, daca urmeaza sa iti organizezi un birou in dormitor sau sa iti optimizezi biroul pe care deja il ai, iata ce sa eviti pentru a obtine un spatiu optim pentru productivitate si inspiratie! 1. Amenajarea spatiului de lucru intr-o zona slab iluminata Cea mai des intalnita greseala in randul celor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 7 semne ca este timpul sa renunțați la anumite articole de imbracaminte Nimic nu rezista pentru totdeauna și asta include și conținutul dulapului dvs. Fie ca este o rochie pe care ați cheltuit un salariu intreg sau cateva pulovere de dama pe care (literalmente) le-ați purtat pana s-au rupt, vine un…

- Alegerea cizmelor poate reprezenta o adevarata aventura, mai ales daca ești perfecționista. Din fericire, mulțumita tehnologiei, acum nu mai este nevoie sa mergi in magazinele fizice. Recomandarea noastra este sa alegi cizme dama de la MOJA CONCEPT și sa te bucuri de cele mai frumoase modele, la prețuri…

- In 2016, Adrian Barbu a decis sa faca o schimbare radicala si sa se deconecteze de viata in fata calculatorului, dupa ce munca asidua in IT incepuse sa ii afecteze sanatatea. S-a indreptat spre natura si a deschis un depozit de plante ornamentale si piatra decorativa, cu vanzare en gros si en detail,…

- O anumita categorie de pacienți Covid-19 ar putea deține arma cu care sa luptam impotriva tuturor formelor bolii. Unii oameni manifesta o imunitate deosebit de puternica in fața Covid-19. Asta le-a atras atenția cercetatorilor care studiaza fenomenul. Unii au denumit asta ”imunitatea superoamenilor” și…

- Inca de la inceputul anului trecut, din cauza situatiei sanitare, multe companii au introdus un nou sistem de munca: telemunca sau, mai popular, munca de la domiciliu. Milioane de profesioniști din intreaga lume au inceput sa-si desfasoare activitatea profesionala de acasa si, in mod mai mult sau mai…

- Livingul este una dintre cele mai importante incaperi din orice locuința, motiv pentru care decorul acesteia trebuie sa fie unul placut și echilibrat. Cu puțina creativitate și elementele decorative potrivite, poți avea un living modern in doar cațiva pași simpli. In continuare, iți prezentam cateva…

- La finalul fiecarui an, ne bucuram de una dintre cele mai vechi sarbatori și cu un impact major, celebrata pe aproximativ fiecare continent. Indiferent de religie sau de tipul tradițiilor, bradul de craciun joaca un rol esențial, motiv pentru care este des intalnit in casa multora dintre noi. In cazul…