Tunelurile anti-ambuteiaj ale fondatorului Tesla, Elon Musk, nu au convins la salonul high-tech din Las Vegas, Consumer Electronics Show (CES). Pentru a reduce congestionarea traficului, Elon Musk a avut idea, in 2017, sa sape tuneluri care șoferii le-ar putea folosi de pe drumul public. Cinci ani mai tarziu, soluția conceputa de compania The Boring Company, […]