Ambuteiaj la vama Criva-Mamaliga. Recomandările poliției de frontieră Flux majorat de mijloace de transport se atesta in punctul de trecere a frontierei Criva-Mamaliga, pe sensul de intrare in Ucraina. In vederea excluderii formarii cozilor, la linia de control se activeaza la capacitate, este suplinit echipamentul special și sincronizate toate procesele de lucru intre cele patru autoritați cu atribuții la frontiera din Republica Moldova și Ucraina, anunța Poliția de Frontiera. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

- Politia de Frontiera anunta ca este trafic intensiv in punctul de trecere a frontierei Criva-Mamaliga, circa 50 de mijloace de transport sint in asteptare la intrarea in Ucraina. Acestia recomanda calatorisor sa aleaga pentru trecerea frontierei de stat si punctele de trecere din proximitate: PTF Larga-Kelmenti…

- Cresc valorile de trafic in PTF Criva-Mamaliga, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. La aceasta ora sunt circa 40 de autoturisme la intrarea in Ucraina. Totodata, precizam ca prin punctele de trecere din proximitate, Larga-Kelmenți și Briceni-Rossoșani, se circula lejer.

- Politistii de frontiera bihoreni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Bors II au depistat patru cetateni din Siria si Turcia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr un mijloc de transport cu un compartiment special amenajat in acest sens. Soferul, cetatean R. Moldova,…

- Președintele interimar al Platformei DA, Dinu Plingau, a venit cu un comentariu la reglarea de conturi la granița dintre Republica Moldova și Ucraina. „Dupa apariția acestor inregistrari, conducerea Poliției de Frontiera și procuratura urma sa iasa cu explicații, in schimb, au emis un comunicat care…

- Poliția de Frontiera anunța ca la aceasta ora se inregistreaza circulație ingreunata in punctul de trecere a frontierei Criva. Respectiv, aproximativ 30 de mașini sint la linia de control pe sensul de intrare in Republica Moldova, scrie tv8.md. „Pentru fluidizarea traficului este folosita la maxim infrastructura…

- Cele mai folosite granițe au fost cele cu Bulgaria și cu Republica Moldova, informeaza un comunicat al Poliției de Frontiera. Aproximativ 65.900 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 17.100 mijloace de transport au tranzitat sambata frontiera de stat, informeaza un comunicat de presa al Politiei…

- Poliția de Frontiera informeaza ca se atesta flux majorat de mijloace de transport in punctul de trecere a frontierei Leușeni. Astfel, la aceasta ora, sunt funcționale cinci piste la intrarea in Republica Moldova și a fost suplimentat numarul de angajați ai Poliției de Frontiera.

- Poliția de frontiera a depistat numeroase incalcari la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare in Republica Moldova. In punctele de trecere a frontierei, in ultimele 24 de ore, fluxul de persoane a constituit 22 345 traversari. Totodata, din numarul total s-au inregistrat 13 561 treceri…