Ambulanțierii ies în stradă. Jandarmii, pregătiți de luptă Sindicatele din Ambulanța vor protesta astazi, in fața Parlamentului, asumanu-și riscurile de a se confrunta cu Jandarmeria, care deja i-a avertizat sa nu iasa in strada. Medicii, asistenții și ambulanțierii din sistem s-au saturat sa fie batjocoriți de autoritați, principala nemulțumire fiind legata de acordarea selectiva a sporului de risc. Personalul medical din serviciile de […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

