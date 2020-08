Ambulanţierii au discutat cu ministrul Sănătăţii despre rectificarea bugetară şi sporuri Reprezentantii Federatiei Nationale Sindicale "Ambulanta" din Romania au discutat marti cu ministrul Sanatatii despre rectificarea bugetara, sporuri si posturile repartizate temporar, potrivit declaratiilor liderului sindical Gheorghe Chis.



"Am fost invitati la aceasta intalnire pentru ca problemele sunt destul de serioase si ma refer mai ales la situatia de pandemie. Ca si prima problema a fost bineinteles partea de asigurare a bugetului necesar pentru rectificarea bugetara a serviciilor de ambulanta la nivelul necesarului, atat la titlul de salarii, cat si la cheltuieli materiale,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

