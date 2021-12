Stiri pe aceeasi tema

- In cazul accidentului mortal de la Roșiori dintre o ambulanța și un autoturism a fost intocmit dosar penal pentru „ucidere din culpa” și „vatamare corporala din culpa”. Reamintim ca vineri dimineața, in jurul orei 07:05, un barbat de 46 ani din Falticeni conducea o ambulanța pe DN 2 pe raza localitații…

- „Culcat! Mainile la spate!” Asta s-a auzit in cazul unei descinderi a mascatilor din Botosani. Un barbat a fost, pentru cateva minute, unul dintre cei mai cautati infractori din oras. Omul s-a trezit cu mascatii la usa, apoi a fost trantit la pamant si incatusat. Trupele speciale cautau de fapt o…

- O minora s-a refugiat intr-o farmacie dupa ce un barbat ar fi urmarit-o. Totul s-a intimplat la data de 2 decembrie. Oamenii legii au fost alertați de catre angajații unei agenții de paza. La fața locului s-au deplasat angajații Inspectoratului de Poliție Buiucani pentru a documenta cazul, transmite…

- Un jaf comis in or.Durlești, mun.Chișinau, a fost descoperit de catre ofiterii de investigatii ai Sectiei de Investigații a IP Buiucani, in comun cu ofițerii de investigații a Direcției de Poliție. Cazul a avut loc intr-o scara a unui bloc de locuit, unde doua persoane necunoscute, au sustras in mod…

- Ana Cichirea, un medic roman stabilit in Belgia, explica pe pagina sa de Facebook ce a provocat eroarea cadrelor medicale, in urma careia o studenta de 21 de ani a murit la Spitalul Judetean Galati. „Fara intrebari esentiale nu exista diagnostic, iar fara diagnostic nu exista tratament”, afirma dr.…

- Actiuni pentru verificarea respectarii normelor impuse de Legea 55 2020Politistii continua controalele in judetul Constanta. Oamenii legii au desfasurat activitati pe linia mentinerii unui climat optim de ordine si siguranta publica, respectiv pentru verificarea respectarii prevederilor Legii 55 2020.Oficial…

- Zeci de plase de pescuit, instalate ilegal, au fost scoase din raul Nistru, anunța Poliția de Frontiera. Potrivit oamenilor legii, in urma patrularii pe sectorul acvatic de la Olanești s-au depistat ustensile destinate prinderii animalelor vertebrate și crustaceelor in

- O femeie in varsta de 91 de ani a constatat duminica faptul ca, fara sa stie, cultiva canabis pe balconul sau dintr-un centru pentru ingrijirea varstnicilor, situat in regiunea Schwaben din sudul Germaniei, relateaza agentia DPA. O persoana angajata a centrului din localitatea Krumbach din…