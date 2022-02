Ambulanța pentru Monumente Banat, intervenție majoră la Biserica Romano-Catolică din Bobda Ambulanța pentru Monumente - Banat a anunțat prima intervenție majora de anul acesta - „Consolidarea angelica de la Bobda”. In 2021 s-au facut primele lucrari asupra mausoleului, iar anul acesta incepe efectiv salvarea lui. Se vor face intervenții asupra acoperișului de deasupra balconului, grav deteriorat, dar se va incerca și punerea in siguranța a cupolei. Poți dona și tu orice suma pentru materialele necesare. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

Sursa articol si foto: tion.ro

