- Horia, un barbat de 69 de ani a venit, astazi, in emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, moderata de Gabriela Cristea. Acesta a povestit despre toate cele patru soții pe care le-a avut, dar și despre eșecurile din toate casniciile.

- Compania americana General Electric (GE) a confirmat, luni, ca divizia sa de transport, care produce motoare pentru trenuri, va fuziona cu Wabtec, intr-o tranzactie evaluata la 11,1 miliarde de dolari, scrie presa economica internaționala. GE şi acţionarii săi vor deţine 50,1% din…

- In timp ce Elon Musk și-a refacut viața amoroasa alaturi de o cantareața, fosta lui, actrița Amber Heard, pare sa tatoneze terenul cu Vito Schnabel. Va suna cunoscut numele acesta? Ar trebui, caci s-a iubit cu Heidi Klum timp de trei ani! Amber și Vito? Amber Heard a fost surprinsa de paparazzi in compania…

- Dupa ce a trecut printr-o serie de impacari și desparțiri cu Amber Heard și chiar a declarat ca este depresiv, se pare ca fondatorul Tesla a dat-o uitarii pe actrița. Luni seara, la Met Gala, a fost momentul lui, Elon Musk aparand pe covorul roșu cu noua sa partenera, o femeie care poate nu se ridica…

- La inceputul acestei saptamani, la Metropolitan Museum of Art din New York, a avut loc MET Gala, iar vedetele de peste Ocean s-au reunit pentru cel mai important eveniment vestimentar din an, supranumit Oscarul ținutelor. Unele chiar au reușit sa șocheze, iar Miley Cyrus nu a facut excepție!