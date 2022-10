Stiri pe aceeasi tema

- Iar chiria este pe masura istoriei spectaculoase a cladirii: 21 de mii de dolari pe luna, bani platiți de statul roman. Reședința a fost construita in 1934, iar in anii `60 a fost locuința reprezentantului diplomatic al Iranului in Statele Unite.El era cunoscut pentru petrecerile grandioase pe care…

- Johnny Depp, vedeta seriei de filme „Pirații din Caraibe”, pare sa fie intr-o pasa buna dupa castigarea procesului de defaimare intentat fostei sotii Amber Heard, dovada fiind un contract multianual pe care l-a semnat recent cu Dior, scrie site-ul TMZ, citat de Agerpres.

- Avocații lui Johnny Depp au depus documentele la o zi dupa ce Amber Heard a facut apel la verdictul pronuntat de un tribunal din Virginia, in procesul de defaimare in care s-a judecat cu actorul, care a caștigat procesul intentat de fosta soție. Vineri, avocații actorului au depus contestația in comitatul…

- Actrita Amber Heard a facut, joi, apel la verdictul pronuntat in procesul de defaimare in care s-a judecat cu fostul sot Johnny Depp, dupa ce avocații ei nu au reușit sa obțina anularea procesului pentru viciu de forma, potrivit Variety.

- Actrita Amber Heard a depus apel la verdictul pronuntat de un tribunal din Virginia, in procesul de defaimare in care s-a judecat cu Johnny Depp, care a caștigat procesul intentat de fosta soție, a informat Variety, scrie news.ro. Actrita in varsta de 36 de ani a fost obligata sa ii plateasca 10 milioane…

- Un judecator din statul american Virginia a respins solicitarea actritei Amber Heard pentru un nou proces in disputa provocata de defaimarea fostului ei sot, actorul Johnny Depp, informeaza agentia italiana Ansa. Avocatii ei au cerut casarea verdictului care o obliga pe Heard la plata a 10 milioane…

- Melodia urmeaza sa fie lansata vineri, 15 iulie, scrie The Guardian , care insa nu precizeaza numele piesei și nici nu ofera detalii despre conținutul acesteia. Johnny Depp a scris un cantec despre experienta traita in timpul procesului de defaimare intentat fostei sale sotii, Amber Heard, și caștigat…