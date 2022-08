Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Ruslan Bolbocean a avut o intrevedere la ministerul de externe cu Yurii Klymenko, reprezentantul Ucrainei in procesul de negocieri privind reglementarea transnistreana, aflat intr-o vizita de lucru in Republica Moldova. In cadrul intrevederii oficialii au facut o evaluare a dinamicii…

- Cunoscuta lozinca leninista din anii ’20, referitoare la electrificare ca apoteoza a socialismului, a capatat azi multiple parafrazari ironice. O data pentru faptul ca in Rusia insași, dincolo de zona metropolitana Moscova – St. Petersburg, saracia a prins radacini adanci in pofida eforturilor modernizatoare…

- Fostul deputat in Duma de stat de la Moscova, in anii ’90, dar care a parasit Rusia relativ recent, dupa ce autoritatile i-au anulat licenta de avocat, Mark Feighin susține ca „daca Ucraina ar fi cedat in fata invaziei ruse in doar cateva zile, asa cum planifica armata lui Vladimir Putin, Republica…

- Adjunctul asistentului secretarului general NATO, Burcu San, a vizitat Republica Moldova, unde a avut o intrevedere cu secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinau, Ruslan Bolbocean. Vizita se inscrie in calendarul dialogului anual pe care il au cele doua autoritați cu privire…

- Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a venit cu o reacție dupa ce șefa statului, Maia Sandu a declarat ca autoritațile sunt obligate sa pregateasca armata in condițiile agresiunii militare din Ucraina. De asemenea, Peskov a susținut ca Republica Moldova nu trebui sa vada o amenințare din…

- UE a oferit Republicii Moldova o șansa sa iasa din mocirla in care sta de zeci de ani de zile dupa independența, insa UE iți arata doar calea, iți da cadrul legislativ și principiile de baza, insa nu iți da mura in gura și mai mult ca atat nu iți va arata cu degetul care interese naționale trebuie protejate,…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chisinau, Kent D. Logsdon, califica Republica Moldova drept o tara sigura, desi se afla in vecinatatea imediata a unui razboi. Diplomatul spune ca, deocamdata, nu exista informatii care ar atesta o eventuala amenintare la adresa securitatii Republicii Moldova,…

