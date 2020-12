Stiri pe aceeasi tema

- Companiile chineze comuniste, precum Huawei sau ZTE, nu ar trebui tolerate intr-un stat de drept, intrucat scopul lor este de a spiona si reprezinta o amenintare pentru securitatea lumii libere, a declarat, marti, ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman. El a fost prezent la centrala nucleara…

- Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, se afla intr-o vizita in județul Timiș. In prima parte a zilei de joi, 3 decembrie, ambasadorul s-a intalnit cu autoritațile din Timiș și a fost in Piața Libertații, la placa memoriala semnata de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, unde…

- „Finanlizarea unei Centuri care cuprinde aproape 17 kilometri din viitoare autostrada A7, cu mai mult de un an inainte de termen. Aceasta realizare demonstreaza foarte clar ca exista constructori in Romania care au cu adevarat capacitatea de a face lucrari de calitate, de a face lucrari repede si de…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a declarat marti, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca anul acesta Guvernul Orban a intreprins multe eforturi pentru a asigura statul de drept care, in opinia sa, a fost neglijat in trecut. Citește și: Schimbare iminenta de…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a declarat, marti, la Iasi, ca fara stat de drept nimic nu va fi reusit in Romania, precizand ca statul roman trebuie sa aiba curajul sa demareze proiecte importante.

- Controlarea spațiului cibernetic de catre regimul comunist chinez, rus și de catre state cu regim autoritar reprezinta cea mai mare amenințare la adresa existenței noastre, iar corporațiile și entitațile corupte din China comunista, precum sunt Huawei, ZTE și altele, nu își au locul în România…

- Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, a anunțat ca ministrul Economiei, Virgil Popescu, se va intalni, vineri, la Washington, cu secretarul Departamentului de Energie, pentru un acord de cooperare interguvernamentala care prevede recondiționarea unui reactor de la Cernavoda.„Maine…

- Adrian Zuckerman, Ambasadorul SUA la București (sursa foto: Facebook\ U.S. Embassy Bucharest) Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, a lansat o noua serie de critici la adresa companiei chineze Huawei, pe care o acuza ca incearca ”sa induca in eroare poporul roman” prin campania de propaganda…