- Pe fondul creșterii tensiunilor in estul Ucrainei, președintele rus Vladimir Putin va organiza luni o reuniune extraordinara a Consiliului de Securitate, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Subiectele care vor fi discutate in cadrul reuniunii nu au fost clarificate de purtatorul…

- Ambasadorul Rusiei la Washington, Antatoli Antonov, a respins, duminica, afirmațiile potrivit carora Moscova ar planui o invazie in Ucraina și a declarat ca Moscova considera regiunea Donbas, din estul separatist al Ucrainei, ca fiind „parte a teritoriului ucrainean”, relateaza The Guardian.

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…

- Mai mult decat o invazie deschisa a Rusiei in Ucraina, capitalele europene se tem ca Kievul ar putea fi atras intr-o confruntare cu separatistii pro-rusi din regiunea separatista Donbas, comenteaza AFP intr-un articol publicat miercuri pe platforma media EDNH. Potrivit unor inalti oficiali…

- Armand Goșu, expert in spațiul rusesc, a vorbit despre situația in care se afla Ucraina in acest moment, pe fondul conflictului cu Rusia. Expertul a comentat cursul evenimentelor, pe acest subiect. Armand Goșu a explicat la Europa FM ca Rusia nu negociaza daca nu are un interes, iar o negociere cu Rusia…

- SUA si Rusia au incheiat consultarile in domeniul securitatii de la Geneva, a anuntat luni Departamentul de Stat american, relateaza Reuters.Ambele parti urmeaza sa sustina briefing-uri pentru presa dupa negocierile in privinta carora Washingtonul a sperat ca ar putea elimina pericolul unei noi invazii…

- Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, si secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, au abordat într-o convorbire telefonica tensiunile din Ucraina si au subliniat ca orice agresiune suplimentara la adresa acestei tari "va avea consecinte uriase",…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski s-a deplasat luni pe linia frontului cu separatistii prorusi in Donbas, in estul tarii, pe fondul tensiunilor cu Rusia, acuzata de pregatirea unei invazii asupra Ucrainei, relateaza AFP. ‘Sunt onorat sa fiu alaturi de dumneavoastra astazi, va multumesc pentru…