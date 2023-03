Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe de la Stockholm a anuntat miercuri convocarea ambasadorului rus, acuzat de "ingerinte" in afacerile politice interne ale Suediei dupa un comentariu prin care avertiza ca tarile nordice devin "tinte legitime" ale Rusiei din cauza deciziilor de aderare la NATO.Ministerul suedez de…

- Marți, ambasadorul Rusiei la Stockholm a avertizat ca Finlanda si Suedia vor deveni ”tinte legitime” ale ”represaliilor” Rusiei odata ce vor fi membre ale NATO, acesta relansand retorica amenintarilor Moscovei, noteaza AFP și Agerpres. ”Dupa aderarea Finlandei si Suediei, lungimea totala a frontierelor…

- UPDATE, ora 09:57: Presedintele de la Kiev, Volodimir Zelenski, l-a invitat pe omologul sau chinez, Xi Jinping, sa viziteze Ucraina, a relatat agentia Associated Press.„Suntem gata sa-l primim aici”, a declarat Zelenski intr-un interviu acordat AP.Xi nu a discutat cu Zelenski dupa invazia rusa din Ucraina…

- Finlanda si Suedia vor deveni „tinte legitime” ale „represaliilor” Rusiei odata ce vor fi membre ale NATO, a avertizat ambasadorul Rusiei la Stockholm, relansand retorica amenintarilor Moscovei.„Dupa aderarea Finlandei si Suediei, lungimea totala a frontierelor dintre Rusia si NATO aproape se va dubla”,…

- Președintele belarus Aleksandr Lukasenko, comentand vizita planificata a presedintelui SUA, Joe Biden in Polonia, l-a invitat pe seful Casei Albe la Minsk pentru a discuta despre ”incheierea razboiului” in Ucraina si a asigurat ca, in acest caz, si președintele rus Vladimir Putin ”va veni” in capitala…

- Reformele militare rusești anunțate recent sunt un raspuns la probabila extindere a NATO și la adresa „Occidentului colectiv” care folosește Ucraina intr-un razboi hibrid impotriva Moscovei, a declarat noul șef al campaniei militare a Rusiei din Ucraina, generalul Valeri Gherasimov, potrivit The Moscow…

- Declarația facuta marți de seful diplomatiei finlandeze Pekka Haavisto vine dupa ce presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a exclus sa dea unda verde pentru candidatura suedeza, in urma unui protest in care a fost ars Coranul, relateaza Euronews și Reuters.Aderarea comuna a celor doua tari nordice ramane…

- „Președintele Alexander Lukașenko a vorbit in mod repetat despre disponibilitatea sa de a da un raspuns dur in cazul in care Ucraina lovește teritoriul belarus sau are alte provocari agresive. Acesta este dreptul suveran al republicii de a-și apara teritoriul prin toate mijloacele disponibile, iar Minsk…