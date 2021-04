Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite iau în calcul trimiterea de nave de razboi în Marea Neagra în urmatoarele saptamâni, într-o demonstratie de sprijin pentru Ucraina si pe fondul unei prezente militare crescute a Rusiei la frontiera de est a acestei tari, au declarat surse militare la postul…

- Starea de sanatate a opozantului rus Alexei Navalnii continua sa se deterioreze, acesta nu iși mai simte „mainile și picioarele”, au anunțat avocații sai, potrivi BBC. Principalul opozant al presedintelui Vladimir Putin, care a intrat saptamana trecuta in greva foamei in semn de protest fata de conditiile…

- Ambasadorul rus in Marea Britanie, Andrei Kelin, a acuzat, duminica, guvernul de la Londra ca isi incalca angajamentele internationale cu planul de a mari arsenalul militar britanic, afirmand ca relatia politica dintre Moscova si Londra este „aproape moarta”, transmite Reuters.

- Presedintele SUA, Joe Biden, 'nu a fost retinut' in convorbirea telefonica pe care a avut-o in aceasta saptamana cu presedintele rus Vladimir Putin, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Liderul de la Casa Alba a adus in discutie, cu…

- Noul presedinte al Statelor Unite, Joseph Biden, a avut marți, prima discuție, prin telefon, cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, relateaza Mediafax, care citeaza agentia Associated Press. Doi oficiali de la Washington au declarat ca Administratia de la Moscova propusese de saptamana trecuta o…

- CHIȘINAU, 26 ian – Sputnik. Președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Joe Biden, au convenit in cadrul unei discuții telefonice asupra prelungirii tratatului New Start, anunța serviciul de presa al Kremlinului. Președinții și-au exprimat satisfacția in legatura cu schimbul de note diplomatice…

- Zeci de mii de ruși au ieșit sambata in strada, la indemnul opozantului Alexei Navalnii, care a fost incarcerat dupa revenirea sa in țara. Manifestațiile au inceput in Orientul Indepartat și s-au desfașurat in zeci de orașe din țara pana in Moscova, acestea punand la incercare sprijinul popular pentru…

- Principalul opozant al lui Vladimir Putin a fost ridicat de polițiști de pe aeroport duminica, la intoarcerea in Rusia, la cinci luni dupa ce a fost otravit cu un agent neurotoxic, scrie BBC News. Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a acuzat duminica Rusia ca l-a arestat pe opozantul Alexei Navalnii…