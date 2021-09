Stiri pe aceeasi tema

- “Am avut o intalnire foarte buna cu Alina Vandenberghe, co-fondator si chief experience officer al Chili Piper, compania care, potrivit evaluarilor din piata, va atinge statutul de unicorn anul viitor. Ar fi al doilea unicorn din SUA pe care l-a fondat un roman. De asemenea, compania va fi listata la…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, a avut o intalnire cu Alina Vandenberghe, co-fondatoarea companiei care va deveni al doilea unicorn romanesc din SUA, conform unui mesaj publicat luni de diplomatul roman pe pagina sa de Facebook.

- ​Și-a vândut casa și mașina și a investit toți banii obținuți în companie. Este povestea Alinei Vandenberghe, co-fondatoarea startup-ului Chili Piper, care ar putea deveni cel de-al doilea unicorn fondat de un român.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.

- Ambasadorul Romaniei in SUA Andrei Muraru a avut o intalnire cu antreprenorul roman Daniel Dines. “Am avut o discuție foarte buna cu Daniel Dines, co-fondator și CEO al UiPath, prima companie nascuta in Romania listata la bursa din New York. Un antreprenor roman excepțional a generat o revoluție in…

- Abonamentele la UNTOLD 2021 pot fi achiziționate și cu moneda EGLD a celor de la Elrond Network, care vor crea și un moment unic NFT Mega-festivalul de renume internațional UNTOLD, cel mai mare din Europa in 2021, și Elrond Network, al doilea unicorn romanesc care dezvolta tehnologie blockchain la…

- Fosta handbalista a avut si selectii la lotul national al Romaniei, pe perioada junioratului. Handbalul si sportul romanesc sunt in doliu, dupa disparitia prematura din viata, la numai 34 de ani, a fostei handbaliste Ecaterina Mihaela Draghici, care a jucat, printre alte echipe, la Rapid Bucuresti,…