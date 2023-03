Ambasadorul Romaniei la Viena, Emil Hurezeanu, a declarat pentru publicația austriaca Profil ca Romania nu mai este dispusa sa aștepte „inca doi-trei ani” sa intre in Schengen și crede ca o decizie finala se va lua la finalul acestui an. Intrebat care este stadiul negocierilor cu partea austriaca, Emil Hurezeanu a raspuns ca „au mai avut loc mai multe intalniri bilaterale, dar nu auzim nimic concret dinspre zona politico-diplomatica”. „Ne-am bucura foarte mult daca ministrul de externe Alexander Schallenberg si ministrul pentru Europa, Karoline Edtstadler, ar manifesta mai mult angajament in discutiile…