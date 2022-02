Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul roman in SUA Andrei Muraru a afirmat ca Romania are nevoie de o prezenta permanenta a militarilor americani, argumentand ca tara are o ”istorie indelungata si traumatizanta” in ceea ce priveste agresiunea rusa, conform Washington Post.

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, susține ca, pentru prima data de la finalul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, exista riscul izbucnirii unui razboi tradițional in Europa. „NATO nu poate privi pasiv la aceasta intensa și agresiva acumulare de trupe și de tehnica militara la granițele Ucrainei”…

- „In ultimele zile, i-am spus clar Belarusului ca, daca permite utilizarea teritoriului sau pentru un atac impotriva Ucrainei, va suferi o riposta rapida si ferma din partea Statelor Unite si a aliatilor nostri”, a avertizat in fata presei purtatorul de cuvant al diplomatiei americane, Ned Price, informeaza…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie vizibila și vocala cu privire la situația de securitate din Europa și acumularile de trupe rusești in apropierea Ucrainei și in regiunea Marii Negre, a declarat luni ministrul de externe Bogdan Aurescu, pledand din nou pentru “aceelerarea pregatirii sancțiunilor” europene…

- SUA vor raspunde favorabil daca aliatii lor din Europa de Est le vor cere sa-si consolideze prezenta militara in teritoriile lor, in cazul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei, avertizeaza un oficial de Casa Alba inaintea summitului online de marti dintre presedintii Joe Biden si Vladimir Putin, relateaza…

- ​​Presa din întreaga lume, inclusiv România, vorbește cu îngrijorare despre posibilitatea unei invazii ruse în Ucraina, pe fondul rapoartelor americane privind prezența masiva a armatei Moscovei la frontiera estica a Ucrainei. Sentimentul este de înțeles: perspectiva unui…