- Suedia, tara care a aplicat printre cel mai putin severe restrictii in lupta cu pandemia de coronavirus, recunoaste ca a esuat in a-si proteja batranii, scrie AFP.Suedia, unde restrictiile pentru incetinirea noului tip de coronavirus sunt mai lejere decat in alte state din Europa, recunoaste astazi…

- Dezbaterea privind participarea Germaniei la forta de descurajarea nucleara americana in Europa a fost relansata duminica si a creat agitatie in randul guvernului condus de cancelarul Angela Merkel, noteaza AFP. Unul din cei doi presedinti ai partidului Social-Democrat (SPD), partener de coalitie alaturi…

- Președintele Consiliului European , Charles Michel, a declarat astazi ca liderii statelor membre ale Uniunii Europene au acceptat sa solicite Comisiei UE crearea unui plan pentru un fond de recuperare comun COVID-19. Se preconizeaza ca fondul de recuperare va fi legat de urmatorul buget pe termen…

- Germania a redeschis micile magazine de alimente și imbracaminte, librariile, garajele și florariile, iar școlile se redeschid treptat, din 4 mai. Se pastreaza insa distanțarea obligatorie de un metru si jumatate, recomandarea ferma pentru portul maștilor de protecție și interdicția pentru grupuri mai…

- Multe dintre țarile care au oferit un raspuns eficient la criza coronavirusului, de la Germania la Taiwan, Noua Zeelanda sau Islanda au ceva in comun: sunt conduse de femei, scrie Forbes.Femeile se afla la conducerea guvernelor din mai multe țari care s-au remarcat in ultimele luni prin masurile de…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, este hotarata sa previna repetarea crizei refugiatilor in Europa, care a inregistrat punctul sau culminant in 2015, informeaza dpa potrivit Agerpres. "2020 nu este 2015", a spus Merkel in timpul forumului economic de la Berlin la care participa si premierul…

- Decizia lui Annegret Kramp-Karrenbauer de a demisiona din fruntea partidului german CDU dupa doar 14 luni a dat peste cap viața politica germana cum numai puține evenimente recente au mai facut-o. Ea spulbera atât ambițiile ei de a o înlocui pe Angela Merkel în poziția de cancelar…