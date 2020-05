Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul maltez in Finlanda, Michael Zammit Tabona, a demisionat dupa ce a comparat-o pe cancelarul german Angela Merkel cu Adolf Hitler, a facut cunoscut duminica ministrul de externe al Maltei, Evarist Bartolo, scrie cotidianul La libre Belgique, citand Times of Malta. Ambasadorul…

- Serviciul de informatii al armatei ruse GRU pare sa fi intrat in posesia mai multor e-mailuri ale biroului parlamentar al cancelarului Angela Merkel in urma unui atac cibernetic comis in 2015 impotriva parlamentului german, informeaza vineri publicatia Der Spiegel, fara a cita surse, transmite Reuters.…

- Germania va redeschide locurile de joaca, muzeele si bisericile incepind de azi, dupa ce saptamina trecuta au fost redeschise micile magazine si va decide in citeva zile in privinta scolilor si a evenimentelor sportive, potrivit Reuters. Insa cancelarul Angela Merkel, incurajat de increderea germanilor…

- Guvernul Finlandei a acceptat vineri demisia lui Tomi Lounema, seful agentiei pentru achizitii de urgenta, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Premierul Sanna Marin afirmase ceva mai devreme ca si-a pierdut increderea in oficialul respectiv, in urma unui scandal legat de un import de masti de protectie…

- Noul coronavirus inca infecteaza si ucide foarte multi oameni in Europa si nu sunt semne ca in aceasta regiune s-ar fi ajuns la un varf al epidemiei, a avertizat miercuri intr-un raport Centrul European pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (ECDC), agentia specializata a Uniunii Europene, transmite…

- Guvernul de la Berlin a anuntat ca-si va asuma noi imprumuturi, pentru prima data din 2013, ca parte a unui pachet de masuri fara precedent, ce totalizeaza 750 miliarde de euro (800 miliarde de dolari), adoptat pentru a amortiza efectele negative ale pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit…

- Vietnamul urmeaza sa interzica accesul tuturor strainilor in tara, incepand de duminica, cu anumite exceptii, in vederea unei indiguiri a raspandirii coronavirusului, a anuntat sambata Guvernul, relateaza Reuters.Putinele persoane care vin in Vietnam din motive ”diplomatice sau exceptionale”…