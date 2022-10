Ambasadorul Israelului in Romania s-a dus la Patriarhul Daniel, in vizita de prezentare. „In data de 12 octombrie 2022, Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, a primit la Reședința Patriarhala, pe Excelența Sa domnul Reuven Azar, Ambasadorul Statului Israel in Romania”, se precizeaza in comunicatul Sectorului relații bisericești, interreligioase și comunitați bisericești externe al Patriarhiei Romane. Excelența Sa Reuven Azar, Ambasadorul Statului Israel in Romania, s-a dus in vizita de prezentare la Patriarhia Romana . „Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a apreciat…