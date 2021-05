Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea islamista Hamas a anuntat marti seara ca a lansat 130 de rachete in directia metropolei israeliene Tel Aviv, unde au sunat sirenele. Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, a publicat pe pagina sa de Facebook o inregistrare video cu atacul asupra Tel Aviv-ului. In imagini…

- Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, crede ca trebuie consolidat rolul societatilor multiculturale, in contextul curentelor antiglobalizare in crestere. "In ciuda trecutului, cu momentele bune si teribile, aceasta punte intre oameni a modelat o relatie puternica intre Israel…

- Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, a depus, joi, in Gara Suceava, o coroana de flori pentru ''a onora memoria sutelor de mii de evrei deportati, torturati si ucisi'' in timpul Holocaustului din Romania, arata Agerpres. "Din Bucovina, 21.845 de evrei au fost deportati in Transnistria.…

- Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, s-a aratat fascinat de Manastirea Putna și de stilul de viața al calugarilor. El a vizitat manastirea astazi și a postat impresiile pe pagina sa de socializare. ”Ierusalimul neamului romanesc ״, așa a numit poetul national al Romaniei, Mihai Eminescu,…

- Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, a organizat joi, la resedinta sa, un eveniment dedicat comemora?rii Holocaustului, la care l-a invitat sa-si spuna povestea pe unul dintre supravietuitorii lagarelor Germaniei naziste, Octavian Fulop, relateaza Agerpres. "Astazi, ziua de amintire…

- David Saranga, ambasadorul Israelului in Romania, a reactionat la jignirea care i-a fost adusa actritei Maia Morgenstern, director al Teatrului Evreiesc de Stat, spunand ca "este inacceptabil ca, in aceste vremuri, oameni de cultura sa nu cunoasca semnificatia cuvantului ”jid...”, anunța news.ro.…

- Ambasadorul Israelului in Romania spune ca daca nu va fi luata o decizie cu privire la pasaportul verde digital la nivelul Uniunii Europene, se va discuta cu fiecare tara membra in parte pentru a ajunge la un acord de recunoastere reciproca a certificatului de vaccinare. David Saranga a explicat…

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti, David Saranga, se declara "profund mahnit de declaratiile consternante ale senatorului Sorin Lavric privind elogierea unor criminali de razboi". "Faptele de neiertat comise de Mircea Vulcanescu, membru al Cabinetului lui Ion Antonescu si direct implicat in jefuirea…