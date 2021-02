Ambasadorul George Maior, chemat acasă de președintele Iohannis Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 22 februarie a.c., urmatoarele decrete: CIȚU, promisiune riscanta: ”Nu voi permite niciodata o mineriada in mandatul meu” Decret privind rechemarea domnului Emilian-Horațiu Hurezeanu din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Romaniei in Republica Federala Germania; Decret privind rechemarea domnului Bogdan Mazuru din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Romaniei in Republica Austria; Decret privind rechemarea domnului Vlad Vasiliu din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat azi mai multe decrete de rechemare in țara de la post a mai multor ambasadori. Printre cei chemați sunt și George Maior, ambasadorul in SUA și Emil Hurezeanu, ambasador in Germania. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 22 februarie…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 22 ianuarie, urmatoarele decrete:Decret privind acreditarea domnului Razvan Rotundu in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Romaniei in Georgia, cu reședința la Tbilisi;Decret privind acreditarea doamnei Brandușa-Ioana Predescu…

- Klaus Iohannis a semnat decretele de acreditare pentru mai multi ambasadori.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 22 ianuarie, urmatoarele decrete: Decret privind acreditarea domnului Razvan Rotundu in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Georgia, cu…

- Aproape jumatate din populația din România (45,8%) traia în locuințe supraaglomerate în 2019, iar 7,7% din populație traia în case considerate a fi prea mari, arata datele Eurostat, citate de Mediafax. În Uniunea Europeana (UE), 17,2% din populație traia în locuințe…

- Printre decretele semnate de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, se numara cel privind privind acreditarea Anei Voicu in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Orientala a Uruguayului, cu resedinta la Montevideo.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele privind acreditarea a 12 ambasadori romani in strainatate. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului i-a acreditat pe: * Stefan-Alexandru Tinca in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretele pentru acreditarea a 12 ambasadori ai Romaniei, transmite Administratia Prezidentiala. Silvia Davidoiu va fi ambasadoare a tarii noastre in Serbia, Gabriel-Catalin Sopanda in Ungaria, Stefan-Alexandru Tinca in Turcia, Matei-Viorel Ardeleanu in Muntenegru,…

- In urma cu un an și jumatate, Diego Maradona rememora pe pagina s-a de Facebook duelul Argentina - Romania 1-1, din grupele Cupei Mondiale 1990. Cu acest prilej, marele fotbalist care a decedat la varsta de 60 de ani, a vorbit despre Gica Hagi, Gica Popescu și Marius Lacatuș.Diego Maradona nu l-a uitat…