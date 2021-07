Ambasadorul Cehiei la Moscova, convocat la MAE rus Ministerul de Externe rus l-a convocat joi pe ambasadorul Cehiei la Moscova, dupa ce Praga a acuzat Rusia ca s-a aflat in spatele exploziei de la un depozit de munitii in 2014 de pe teritoriul ceh, in care au murit doua persoane, transmite Reuters. Purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, citata de agentia de presa RIA, a declarat ca cererile Cehiei privind plata unor compensatii de catre partea rusa sunt inacceptabile. Tensiunile dintre Praga si Moscova au inceput in aprilie, cand guvernul ceh a acuzat agenti de informatii rusi de implicarea in explozia de la un depozit de munitii in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe rus l-a convocat joi pe ambasadorul Cehiei la Moscova, dupa ce Praga a acuzat Rusia ca s-a aflat in spatele exploziei de la un depozit de munitii in 2014 de pe teritoriul ceh, in care au murit doua persoane, transmite Reuters. Purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova,…

- Exercitiul Sea Breeze 2021, coordonat de SUA și Ucraina cu participarea a 30 de state, incepe luni in Marea Neagra și in sudul Ucrainei, in ciuda protestelor Moscovei care a cerut anularea exercițiilor militare, relateaza Reuters citat de Agerpres . Sea Breeze 2021 este programat sa dureze doua saptamani,…

- Ministerul de Externe al Rusiei a comentat declarația liderilor țarilor Grupului celor 7 (G7), care și-au afirmat dorința de a edifica relații ”stabile și predictibile” cu Rusia. Potrivit reprezentantului oficial al MAE Rus, Maria Zaharova, Moscova a auzit teza formulata și spera ca nu sunt ”vorbe…

- Ambasadorul Rusiei in Statele Unite Anatoli Antonov urmeaza sa revina in post la Washington saptamana viitoare, dupa ce a fost chemat la Moscova, la consultari, a anuntat joi Ministerul rus de Externe, potrivit agentiei ruse de presa Interfax, relateaza Reuters. Moscova face acest anunt la…

- O decizie a Rusiei de a plasa Republica Ceha pe o lista ''cu tari neprietenoase'' alaturi de SUA si de a limita numarul de angajati locali la misiunea lor diplomatica din Moscova este un pas catre escaladarea in continuare a relatiilor, a declarat vineri Ministerul de Externe ceh,…

- Ministerul de externe al Rusiei a anunțat miercuri ca a ordonat expulzarea a șapte diplomați din Slovacia, Lituania, Letonia și Estonia ca raspuns la expulzarile unor oficiali ruși, relateaza Reuters.Ministerul rus le-a dat la dispoziție diplomaților o saptamâna sa paraseasca țara. Trei…

- Cehia a cerut miercuri Rusiei sa permita revenirea pana joi a celor 20 membri ai personalului ambasadei de la Moscova, care au fost expulzați luni. In caz contrar, Rusia risca alte expulzari ale diplomatilor sai din Praga, a declarat miercuri ministrul de Externe ceh Jakub Kulhanek, relateaza Reuters,…

- Rusia interzice accesul pe teritoriul sau a opt fosti sau actuali inalti oficiali americani, a anuntat vineri Ministerul de Externe de la Moscova, intr-un comunicat, transmite Reuters. Printre cei vizati de interdictie se numara directorul FBI Christopher Wray, directorul pentru informatii nationale…