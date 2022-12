Ambasadorul Austriei la București, Adelheid Folie, a fost convocat in aceasta seara la ministerul roman de Externe, dupa decizia din Consiliul JAI. Ministrul Bogdan Aurescu i-a transmis protestul MAE „fața de atitudinea nejustificata și inamicala a Austriei, care va produce consecințe inevitabile asupra relațiilor bilaterale”, conform unui comunicat oficial al MAE. „Din dispoziția ministrului afacerilor […] The post Ambasadorul Austriei la București, convocat la MAE pentru explicații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .