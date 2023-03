Ambasadorul Algeriei la Paris revine la post Ambasadorul Algeriei in Franta va reveni in zilele urmatoare la post, la Paris, dupa ce fusese rechemat in tara luna trecuta, a anuntat vineri presedintia franceza intr-un comunicat preluat de Reuters. Agentia apreciaza ca decizia indica o remediere a relatiilor bilaterale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

